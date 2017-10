„Přes mnohé problémy, například obvinění, vyhrál kontroverzní miliardář volby naprosto jasně. Zdá se, že Andreje Babiše nic nezastaví,“ napsal Focus.

Výsledky letošních voleb v evropských zemích málokdy přinesly radost a Česko v tomto ohledu není výjimkou, napsal server listu Süddeutsche Zeitung. "Země s deseti milióny obyvatel se po volbách posune dál doprava. Populisté, euroskeptici a vůči cizincům nepřátelští politici výrazně posílili," míní bavorský deník.

Podle Süddeutsche Zeitung Babiš trvá na nesprávné pozici, že se stát musí řídit jako firma, a navíc očividně nasazuje své mediální impérium proti politickým soupeřům. Kvůli tomu, že řada stran odmítá jít s Babišem do vlády, považuje bavorský list za možné, že post premiéra šéf hnutí ANO přenechá někomu jinému a sám bude vše řídit ze zákulisí. "Velký rozdíl by to nebyl," míní deník.

Českou republiku zaplavilo modré tsunami, napsala rakouská APA s odkazem na barvu vítězné strany ANO. Upozorňuje ale, že vítěze voleb čekají těžká koaliční jednání obudoucí vládě.

Sobotka nemá charisma



Sociální demokraté podle agentury APA nedokázala využít volebního lídra Lubomíra Zaorálka, kterého strana povolala krátce před volbami, když se tohoto postu zřekl předseda Bohuslav Sobotka. K Sobotkovi agentura poznamenala, že postrádá charisma. APA rovněž považuje za očividné, že sociální demokraty, kteří kdysi dosahovali i třicetiprocentních výsledků, nyní čeká zemětřesení ve vedení strany.

APA také sleduje volební počínání TOP 09, jejíž ústřední postavou je vedle předsedy Miroslava Kalouska také jeho předchůdce Karel Schwarzenberg, kterého s Rakouskem pojí mimo jiné rodové državy či rakouská manželka Therese Schwarzenbergová. Pozice proevropské TOP 09, pokud se podle APA skutečně do parlamentu dostane, bude příliš slabá, aby jakkoli ovlivnila českou politiku.

Politické zemětřesení



Server týdeníku Spiegel upozorňuje na kritické hlasy, které varovaly před tím, že se v Česku mohou objevit podobné tendence jako v Maďarsku a Polsku, což by vedlo k prohloubení příkopu mezi západem a východem Evropské unie.

Web deníku Die Welt přirovnává výsledek voleb v Česku k politickému zemětřesení.

V podobném duchu komentuje výsledek parlamentních voleb také BBC. Připomíná, že „složení příští vlády, není ještě jasné," uvedla BBC s tím, že současný koaliční partner vítězného hnutí ANO sociálnědemokratická ČSSD ve volbách propadla.

Zatímco liberální a proevropské strany přišly ve velkém o podporu, nárůst preferencí si připsala krajní pravice, hodnotí BBC. „Přesvědčivý výsledek SPD stojí obzvláště za pozornost," poznamenal pražský korespondent BBC Rob Cameron s tím, že strana chce postavit mimo zákon islám.