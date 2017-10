V pondělí v 10:00 SELČ vyprší ultimátum, které dal minulý týden španělský premiér předsedovi katalánské regionální vlády, aby se vyjádřil, zda vyhlásil ve svém úterním projevu v katalánském parlamentu nezávislost svého regionu, či nikoliv.

Pokud by Puigdemontova pondělní odpověď zněla „ano”, má podle Rajoyova ultimáta Barcelona do čtvrtečních 10 hodin SELČ čas na to, aby své snahy o nezávislost ukončila a vrátila se k respektování španělské ústavy.

Podle španělských médií se vláda v Madridu už rozhodla, že v případě pokračujících snah katalánských separatistů o vyhlášení nezávislosti aktivuje článek 155 ústavy, který umožňuje zbavit regionální vládu moci. Ústřední vláda by mohla také rozpustit katalánský parlament a převzít kontrolu nad místními úřady.

Španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido o víkendu varoval, že za přijatelnou bude Madrid považovat jen jasnou odpověď „ano”, či „ne”.