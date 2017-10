Když Sebastian Kurz v prosinci 2013 přebíral funkci ministra zahraničí, tehdy jako sedmadvacetiletý, vyvolalo to ve Vídni pořádný rozruch. „To si snad děláte srandu! Vždyť nemá s diplomacií žádné zkušenosti,“ hřímal v parlamentu šéf FPÖ Heinz-Christian Strache.

Nyní stepuje Kurz před branou úřadu spolkového kancléře a týž Strache jej bude muset podle všeho akceptovat jako šéfa vlády a silnějšího koaličního partnera. Kurz se v žádném případě necítí hendikepovaný věkem ani tím, že zůstal „jen“ s maturitním vysvědčením, když nedokončil studium práv.

„Kde je vůle, tam vede i cesta,“ ujišťoval nedávno na mítinku ve vídeňské městské hale, kam přilákal deset tisíc stoupenců. „Bez obav, mne jen tak někdo neodpálí,“ dodal vídeňský rodák, jenž se pyšní „velkou pílí, energií a touhou něco dokázat“.

Výsledky jeho práce jako šéfa diplomacie jsou hmatatelné. Především on stojí za loňským obratem rakouské imigrační politiky, která významně přispěla k utlumení vlny uprchlíků přicházejících po balkánské trase. Podle jeho plánu, inspirovaného úspěšnou snahou Austrálie, by migranti zachránění ve Středozemním moři měli být rovnou přepraveni do táborů v Tunisku a Egyptě.

„Černá rajcuje“

V politice ale Kurz, jemuž se familiárně přezdívá Basti nebo Wunderwuzzi (rakouské označení pro zázračné dítě), není žádným nováčkem. Zkušenosti sbíral v mládežnické organizaci své lidové strany (ÖVP) i v komunální politice, do níž v roce 2010 pronikl po kontroverzně pojaté předvolební kampani. Kandidoval tehdy pod heslem Schwarz macht geil, tedy něco jako Černá rajcuje. Černá je stranickou barvou ÖVP. Na videoklipu se nechal zachytit, jak vystupuje z černého třítunového hummeru, na jehož kapotě vyzývavě posedává blondýna v černém, zatímco další modelky se smějí, tancují a rozdávají kondomy v černém balení. Poprsí jedné z nich kameraman přitáhl objektivem v detailu...

Později jej ÖVP povolala na ministerstvo vnitra jako státního tajemníka, aby řešil integraci imigrantů. Agenda mu nebyla až tak cizí, protože na základní škole chodil do třídy, která z poloviny sestávala z dětí s přistěhovaleckými kořeny. Ostatně, vyrostl a dodnes bydlí – se svou dlouholetou přítelkyní Susanne – v patrovém domě ve vídeňské dělnické čtvrti Meidling, kde žije až pětinový podíl obyvatel původem z Balkánu a Turecka.

Během více než tří let ve funkci ministra zahraničí si pak zvykal na sako a kravatu, jimž se předtím spíš vyhýbal – věčně chodil v džínách a košili s rozhalenkou. I když: na čtvrteční televizní debatu opět přišel bez kravaty. Husté hnědé vlasy, vždy pečlivě sčesané dozadu a nagelované, přidávají jeho chlapecké tváři nějaký rok navíc, současně ale pomáhají budit respekt.

Svatba „určitě ano“, děti „někdy“

S tlumenějším sloganem proti roku 2010 šel i do nynějších parlamentních voleb. „Teď, nebo nikdy! Za nový styl v politice,“ hlásá stránka na jeho webu. Politice věnuje Kurz zatím vše. Svatbu se Susanne, učitelkou ekonomie a nyní komisařkou na ministerstvu financí, bezprostředně nezamýšlí, i když se znají od školy. Manželství prý ale

„v každém případě“ uzavřít chce. „Když se ožením, tak v úzkém kruhu,“ řekl Kurz podle listu Österreich s tím, že ani potomci zatím nejsou aktuální téma. „Někdy ale přijde rodičovství taky na řadu,“ dodal.