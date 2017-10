Podle prvních odhadů agentury SORA po uzavření volebních místností se zdálo, že se druhou nejsilnější stranou v Národní radě stane krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ), podle aktuálních upřesněných odhadů ji ale sociální demokraté (SPÖ) kancléře Christiana Kerna odsunuli na třetí místo.

Podle aktuálních odhadů agentury SORA zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností volby vyhráli lidovci s 31,7 procenta hlasů. Na druhém místě skončili oproti prvnímu odhadu sociální demokraté s 27 procenty hlasů a na třetím Svobodní se ziskem 25,9 procenta hlasů. Hranici čtyř procent hlasů potřebných pro vstup do parlamentu překročili podle SORA ještě liberálové z NEOS a Kandidátka Petera Pilze. Poslanci strany Zelených podle odhadu v parlamentu po volbách neusednou.

Mírně odlišné odhady přinesla agentura ARGE. Vítězem voleb se i podle ní sice stali lidovci s 31,4 procenta, rozdíl mezi druhým a třetím místem ale není tak výrazný jako u odhadů agentury SORA. Sociální demokraté podle ARGE získali 26,6 procenta a FPÖ 26,5 procenta hlasů. Do parlamentu by se podle odhadu agentury dostali také NEOS, na rozdíl od odhadů SORA by čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do Národní rady nepřekročili ale ani Zelení, ani Kandidátka Petera Pilze. V zákonodárném sboru by tak usedly jen čtyři strany.

Překvapivý boj o druhé místo



Vítězství lidovců jednatřicetiletého Kurze, který by se mohl stát nejmladším šéfem vlády v Evropě, se očekávalo. Pokud se potvrdí, že Sociálnědemokratická strana kancléře Kerna skončila druhá, bylo by to překvapení. Předvolební průzkumy v posledních dnech totiž předpovídaly, že mají Svobodní druhou příčku téměř jistou. Pokud by sociální demokraté skončili až třetí, bylo by to poprvé v poválečných dějinách Rakouska.

Kancléř Kern už předem ohlašoval, že jeho sociální demokraté odejdou do opozice, pokud neobhájí prvenství. Po deseti letech by tak vládu velké koalice mohla opět nahradit pravicová koalice lidovců a Svobodné strany Heinze-Christiana Stracheho.

Příznivci rakouských Svobodných

FOTO: Matthias Schrader, ČTK/AP

Bez ohledu na výsledek voleb už s velkou pravděpodobností příští koalici nesestaví sociální demokraté a lidovci. Předčasné volby se totiž konaly z Kurzovy iniciativy, který v květnu konstatoval, že další spolupráce v rámci velké koalice není možná. Pozorovatelé očekávají vznik koalice lidovců a Stracheho pravicově populistické FPÖ. Jeho příchod do volební místnosti poznamenal incident, při němž jakýsi muž směrem k šéfovi nacionalistů volal nacistický pozdrav "Heil Hitler, Heinzi-Christiane".

Dosavadní rakouský kancléř, sociální demokrat Christian Kern

FOTO: Ronald Zak, ČTK/AP