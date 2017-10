Uprchlíci s přiznaným azylem mají v Německu právo na to, aby za nimi do země přišli manžel či manželka a nezletilé děti.

Od počátku roku 2015 do poloviny letošního roku udělily úřady 102 000 víz na základě práva na scelení rodin občanům Sýrie a Iráku. Ministerstvo počítá s tím, že do roku 2018 vydá dalších 100–200 tisíc víz.

Běženci, kterým je v Německu přiznáno právo na azyl, smějí do země pozvat svého manžela/manželku a nezletilé děti. To platí také opačně – mladiství, kterým je přiznán status uprchlíka, mohou požádat o to, aby za nimi do Německa přišli jejich rodiče.

Ti, kteří získali časově omezenou ochranu, mají možnost pozvat do země své příbuzné omezenou. Po masivní migrační vlně z roku 2015 vláda kancléřky Angely Merkelové na počátku roku 2016 přijala novelu azylového zákona. Ta na dva roky pozastavila možnost přestěhovat se do Německa za příbuznými, kteří tam získali jen doplňkovou ochranu. Tato lhůta vyprší v březnu příštího roku.

Předpokládá se, že po této lhůtě naroste počet žádostí o přesuny do Německa.

Scelování rodin migrantů se stane nepochybně jedním z hlavních témat vyjednávání o nové vládní koalici. Vítěz německých parlamentních voleb unie konzervativních stran CDU/CSU chce scelování rodin zamezit pro běžence s časově omezenou ochranou i do budoucna, zelení to ovšem odmítají. Jednání o nové vládní koalici mezi stranami CDU/CSU, Zelení a FDP by mělo odstartovat 18. října.