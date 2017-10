Před parlament je na šestou večer svolána demonstrace separatistů s názvem Dobrý den, republiko.

Park u parlamentu už během dne obsadila policie, ne však tak španělská, která při zásazích během nepovolného referenda zranila stovky lidí, ale katalánská policie Mossos. U všech vstupů a podél parlamentu rozestavila své vozidla. Úřady bez přesnější specifikace uvedly, že jde o bezpečnostní opatření.

Puigdemont během večerního zasedání oficiálně seznámí parlament s výsledky španělskou vládou zakázaného referenda o nezávislosti Katalánska. V plebiscitu se 90 procent hlasujících vyjádřilo pro nezávislost, hlas ovšem odevzdalo jen 43 procent voličů.

Podle agentury Bloomberg zřejmě premiér použije spojení „deklarace nezávislosti” a asi vyzve parlament, kde mají převahu separatisté nad prošpanělskými lidovci a socialisty, aby ji na základě referenda vyhlásil. Je však možné, že výrok nějak zmírní, jako že by se mělo jít v tomto směru, nebo půjde jen o symbolickou proklamaci.

Katalánský předseda vlády Carles Puigdemont

FOTO: Ivan Alvarado, Reuters

Agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj z katalánského parlamentu napsala, že vedení parlamentu vzalo na vědomí výsledek referenda, ale prozatím nehodlá tento výsledek postoupit k další parlamentní proceduře.

Na katalánského premiéra naléhá stále více jeho spolupracovníků, aby nezávislost nevyhlašoval, naposled i barcelonská starostka Ada Colauovová, která vyzvala jeho i španělského premiéra Mariana Rajoye, aby deeskalovali krizi a ponechali prostor pro „dialog a jednání“.

Katalánský premiér Carles Puigdemont (uprostřed) přichází na zasedání vlády

FOTO: Ivan Alvarado, Reuters

Policie má plán zásahu

Pokud Puigdemont vyhlásí nezávislost, je španělská policie jej připravena zadržet, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje, jimž jsou známé plány vlády.

Rajoy uvedl, že použije proti separatistům jen adekvátní sílu, dříve ale pohrozil, že Katalánsko v případě vyhlášení nezávislosti zbaví autonomie. Agentura AP napsala, že by deklarace nezávislosti pravděpodobně vyvolala tvrdou odpověď centrálních úřadů.

Španělská národní policie a civilní garda mají podle zdroje, na který se odvolává Bloomberg, dost lidí na to, aby mohly zadusit jakýkoli odpor, se kterým by se setkala. Jakýkoli zásah ale musí nařídit soudce. Otázkou tedy je, jak rychle by byl proveden.

Park Ciutadella u katalánského parlamentu byl uzavřen.

FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

Podle španělského ústavního soudu je vyhlášení katalánské samostatnosti nezákonné, tamní zákon umožňující po referendu vyhlásit nezávislost byl zablokován. Nezákonné ovšem bylo i samotné pořádání referenda, které se přesto uskutečnilo.

„Chci požádat pana Puigdemonta, aby nepodnikal nic nezvratného, nevydával se cestou, z níž není návratu, nevyhlašoval jednostranně nezávislost a aby se vrátil k zákonnosti," řekl mluvčí madridské vlády a španělský ministr školství, kultury a sportu Íñigo Méndez de Vigo.

Španělský ministr hospodářství Luis de Guindos řekl, že doufá, že vyhraje zdravý rozum a že se Puigdemont zdrží vyhlášení nezávislosti. Jeho vládu obvinil z „radikalismu a nezodpovědnosti”, protože vyvolala současnou krizi.

„Nejedná se zde o ano nebo ne pro nezávislost, ale o neposlušnost vůči zákonu. Právě zákon je základem pro soužití nejen ve Španělsku, ale také v Evropě,” prohlásil ministr v Lucemburku, kde v úterý jednají ministři financí EU.

Vozidla katalánské policie u budovy parlamentu v Barceloně

FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters





EU proti separatistům



Separatisty nepodpořila ani Evropská unie, podle které by vyhlášení nezávislosti znamenalo automaticky odchod Katalánska z EU. To si ale Katalánci nepřejí.

Mluvčí Evropské komise zopakoval, že vyzval k dialogu: „Násilí, jak jsme řekli, nikdy nebylo politickým nástrojem. Vyjádřili jsme víru v schopnosti premiéra Rajoye zvládnout citlivý proces při plném respektování špalěnské ústavy a základních práv občanů.”

Francie už dala najevo, že by Katalánsko neuznala.