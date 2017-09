Abú Valá je stíhán především kvůli tomu, že spolu s dalšími čtyřmi muži, kteří jsou souzeni s ním, vyslal nejméně 24 bojovníků do řad IS v Iráku a Sýrii, patnáct z Dolního Saska a devět ze Severního Porýní-Vestfálska, uvedl list Die Zeit. Ty skupina před odjezdem připravovala po ideologické i fyzické stránce. Celkem z Německa do Iráku a Sýrie zatím odjelo bojovat kolem 930 lidí.

Kazateli, který má podle vyšetřovatelů kontakty na vysoké představitele IS, a čtveřici spoluobžalovaných ve věku 27 až 51 let, kteří mají německé, srbské, turecké a kamerunské občanství, tak hrozí trest odnětí svobody ve výši až deseti let.

Abú Valá, který přišel do Německa jako uprchlík z Iráku v roce 2000, byl před svým zatčením loni v listopadu kazatelem v mešitě v Hildesheimu, který leží asi 30 kilometrů jižně od dolnosaského hlavního města Hannoveru. Svá nenávistná kázání, kterým běžně v mešitě naslouchaly stovky lidí, šířil i po internetu nebo přes speciální mobilní aplikaci.

Valá byl zatčen loni v listopadu. [celá zpráva]

V dubnu 2017 bylo zavřeno po několika raziích i středisko, kde působil. [celá zpráva]

Valá působil i na atentátníka z Berlína

V okolí obžalovaných se v minulosti pohyboval i Tunisan Amri, který loni při útoku na vánoční trh v Berlíně 12 lidí zabil a další desítky zranil. U dvou z mužů Amri, který už v té době hovořil o plánech spáchat v Německu útok, podle státních zástupců přebýval.

Proces, který do značné míry staví na údajích policejního informátora, začal za přísných bezpečnostních opatření. Všichni obžalovaní během něj sedí za neprůstřelným sklem.