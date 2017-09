Ten byl zadržen na jihu Londýna ve čtvrti Thornton Heath pět minut po půlnoci poté, co na něj policie vydala zatykač.

Při pátečním atentátu vybuchla nálož ukrytá v chladící tašce ve vagónu metra u stanice Parsons Green a zranila 29 lidí. Nikdo nebyl zraněn vážně. Část nálože z nestabilního a nebezpečného triaceton triperoxydu (TATP) vyhořela, ale celá neexplodovala. [celá zpráva]

Od té doby bylo zadrženo postupně pět lidí. První dva už o víkendu. [celá zpráva]

U třech zadržených je známo, že pocházejí z Blízkého východu, jeden je ze Sýrie a dva z Iráku.

Forenzní experti vcházejí do domu v Sunbury.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Jednadvacetiletý Yahya Faroukh, jeden ze dvou, jehož identita byla zveřejněna a který byl zatčen v sobotu jako druhý skupinou tajných policistů převlečených za bezdomovce a vydávajících se za lidi čekající na autobus, opustil s rodinou 2012 Damašek a skončil v Egyptě. Odtamtud se dostal v roce 2013 na lodi do Itálie a odtud do Francie, kde skončil v Calais.

Přes kanál La Manche se dostal ukrytý na náklaďáku. V Británii měl status uprchlíka, ale úřady mu podle listu The Daily Mail neumožnily navštívit umírajícího otce v Egyptě, který skonal před osmi týdny. To ho rozčílilo, uvedl spolumajitel bistra Aladin, kde ho zadrželi a kde pracoval. Sulemain Sarwar dodal: „Řekli mu, že mu to nedovolí. Myslím si, že je to kvůli tomu, že je běženec.“

Dalším zadrženým, jehož identita byla zveřejněna, je pětadvacetiletý malíř pokojů Bilal Mohammed z Iráku. Údajně jde o kurdského studenta, policii byl znám, několikrát navštívila jeho byt a odnesla nějaké písemnosti. V úterý večer pro něj přijel anton se dvěma ozbrojenými policisty, kteří mu nasadili pouta, když odcházel z halal masny. Zadržený se přitom usmíval, uvedl svědek Sully Ali podle bulváru Daily Mirror: „Byli tam dva ozbrojení policisté, ale nemířili na něj zbraněmi, jen mu je ukázali. Chlapík se usmíval.“

První zadržený, kterému je osmnáct, je irácký sirotek, který byl v Británii v pěstounské péči od patnácti let. Opakovaně měl problémy s policií a úřady.

Další dva lidi byli zadrženi ve Walesu při razii v místě, které slouží jako dočasná ubytovna pro žadatele o azyl. [celá zpráva]