Jelinskij byl nedávno propuštěn z psychiatrické léčebny navzdory přání neteře Tatjany, aby tam ještě zůstal. Bála se, protože její strýc už před šesti lety opilý ubodal ženu. Lékaři ale uvedli, že jeho stav je stabilizovaný.

Útok popsala Tatjana: „Chystali jsme se na procházku, moje dcera byla na tříkolce. Strhl ji a odnesl do kuchyně, zavřel se tam a začal ji řezat. Snažila jsem se ho zastavit. Běžela jsem do kuchyně, ale on mě bodl nožem do břicha.“

Jelinskij pak vyběhl ven, podle svědků i s hlavou dítěte. Policii zabralo půl hodiny, než ho zadržela. Odvezli ho do nemocnice se třemi střelnými zraněními, uvedl bulvární deník Daily Mail.