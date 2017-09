Třaskavému a brizantnímu TATP se přezdívá Satanova matka, jelikož má velkou explozivní sílu a tříštivost. Je to vysoce nestabilní látka, ovšem účinná. Bombu lze vyrobit za pár hodin a k její výrobě stačí běžně dostupné chemikálie, takže ji islamističtí teroristé v Evropě použili opakovaně, naposledy ve Španělsku, dříve v Manchesteru, Paříži i Bruselu. Útočili s ní také před 12 lety v londýnských autobusech a metru. Tehdy zabili 52 lidí.

Improvizovaná nálož v páteční dopravní špičce naštěstí selhala a explodovala jen částečně, takže nikoho nezabila. Zraněno však bylo 29 lidí, mezi nimi i děti. K útoku se přihlásil Islámský stát, který tak ale činí prakticky pokaždé.

BEZ KOMENTÁŘE: Doutnající kbelík s náloží ve vlaku londýnského metra

„Všichni v tom vagonu mohli zahynout,“ připomněl bývalý šéf protiteroristického oddělení britského oddělení ministerstva obrany generálmajor Chip Chapman. Dodal, že kdyby nálož byla silnější, její ničivé účinky by ještě umocnily kovové štěpiny, jež atentátník do kýble, který nastražil ve vlaku, přidal.

Odborník na výbušniny Sidney Alford dal Chapmanovi za pravdu a dodal, že pokud by „kbelík byl jen zpola plný“, pak by on osobně v inkriminovanou chvíli nechtěl být ani v sousedním vagónu.

Dopadli ho u trajektu



Policie v neděli v souvislosti s útokem zadržela druhého podezřelého, informovala televize SkyNews. Jednadvacetiletý muž byl zadržen ve čtvrti Hounslow v západní části Londýna krátce před sobotní půlnocí a byl převezen na policejní stanici v jižním Londýně, uvedla televize SkyNews.

Vyšetřovatelé mezitím pokračují ve výslechu 18letého mladíka zadrženého v sobotu v přístavu v Doveru, když se chystal z Británie odplout na trajektu. Někteří svědkové uvedli, že se jedná o bělocha.

Policie, která se obává, že útok nebyl dílem osamělce, nýbrž skupiny, také v sobotu provedla prohlídku v domě v Sunbury jihozápadně od Londýna. V tom má žít dvojice seniorů, kteří vychovali a pomohli řadě přistěhovaleckých dětí z Blízkého východu i Afriky a za svoji práci byli oceněni královnou Alžbětou II. Podle sousedů zde vyrostl i zadržený mladík.

Sousedé ho popsali jako potížistu a někteří deníku Daily Mail tvrdili, že ho údajně policie vyslýchala už před dvěma týdny.

Ve Spojeném království od pátečního večera platí nejvyšší stupeň ohrožení před terorismem.