Na místě zasahovali ozbrojení policisté i záchranáři, kteří ošetřují zraněné. „Zavolali nás v 8:20 kvůli zprávě o incidentu na stanici metra Parsons Green,“ uvedla mluvčí záchranné služby Natasha Willsová. Popsala, že tam záchranka poslala několik sanitek i jednotlivé záchranáře v autech. Později dodala, že do nemocnic bylo převezeno 18 osob.

Reportérka BBC Riz Lateefová, která čekala ve stanici, když jela do práce, uvedla: „Vypukla panika, jak se lidé hnali z vlaku metra, když uslyšeli něco jako výbuch. Lidé měli škrábance a řezné rány, snažili se utéci. Byla tam velká panika.” Exploze vagónem otřásla v místech, kde souprava metra jezdí nad zemí.

„Vagónem proletěla ohnivá koule a my běželi ke dveřím a vyskočili,” citoval deník Telegraph jednoho ze svědků.

Policie okolí stanice uzavřela. Na místo dorazili pyrotechnici, podle komisaře Marka Rowleyho bylo v metru odpáleno improvizované výbušné zařízení, které ale explodovalo jen částečně.

12:42 - Komisař Scotland Yardu Mark Rowley uvedl, že ve vagónu explodovalo improvizované výbušné zařízení.

12:30 - „Můžeme potvrdit, že jsme po incidentu na stanici metra Parsosns Green převezli do nemocnice 18 pacientů,“ uvedla mluvčí londýnské záchranky Natasha Willsová. Podle ní není žádný v ohrožení života ani ve vážném stavu.

12:19 - Londýnští policisté se nyní na základě kamerových záznamů a svědectví cestujících snaží identifikovat člověka, který výbušninu do metra přinesl. Klíčové je také zjistit, zda pachatel jednal sám, nebo měl komplice. Veřejnost britští strážci zákona žádají o jakoukoliv informaci, která by mohla pomoci k dopadení atentátníka nebo atentátníků. Pomoci by mohly zejména snímky nebo videa, upozorňuje policie:

Anyone with images from the scene at #ParsonsGreen tube station is asked to upload them to https://t.co/l9dn1FQr7B pic.twitter.com/6ZzZBnlNG6 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017

12:06 - Televize Sky News s odkazem na policii informovala, že trhavina nevybuchla celá, důsledky útoku tak mohly být horší.

Taška s hořícím bílým kbelíkem ve vagónu londýnského metra ve stanici Parsons Green

FOTO: Sylvain Pennec, Reuters

11:53 - Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl: „Naše město tvrdě odsuzuje odporné jedince, kteří se pokoušejí použít teroru, aby nás poškodili a zničili náš způsob života.”

'There was sheer pandemonium and panic' says Neil White who was on the Parsons Green train. pic.twitter.com/clAkEAtgkG — Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) 15. září 2017

Záběry na místo atentátu včetně leteckých

11:47 - Policie zatím neví, zda šlo o čin jednotlivce, nebo bylo pachatelů více, uvedl list The Daily Telegraph.

11:44 - České ministerstvo zahraničí zřídilo nouzovou linku pro občany, kteří se v souvislosti s výbuchem v londýnském metru mohli dostat do potíží. Černínský palác zároveň vyzývá české občany v britské metropoli, aby se pokud možno vyhnuli čtvrti Fulham a nevstupovali do metra na lince District Line mezi stanicemi Edgaware Road a Wimbledon:

#UpozorněníNaCesty #Londýn: V případě nouze se můžete obracet na konzulární pohotovost ZÚ Londýn: +44 7769 682442. — MZV ČR (@mzvcr) September 15, 2017

#UpozorněníNaCesty #Londýn: Zcela se vyhněte oblasti Fulham a trase metra District Line mezi stanicemi Edgaware Road a Wimbledon. — MZV ČR (@mzvcr) September 15, 2017

11:38 - Komisař londýnské Metropolitní policie Neil Basu, který má na starosti koordinaci protiteroristických opatření, potvrdil, že jde o teroristický útok. Dodal, že je větší počet zraněných, ale číslo neupřesnil.

11:26 - Policie uzavřela jižní konec ulice Kelvedon Road. Policie uvedla: „Stanice zůstává uzavřena a doporučujeme lidem, aby se oblasti vyhnuli.“

11:23 - Podle deníku Daily Mail je zraněných asi dvacet.

11:21 - Cestující ve vlaku metra, který jel za soupravou, v níž došlo k explozi, popsali, že viděli lidi od místa výbuchu utíkat po kolejích. „Viděli jsme lidi běžet po trati. Asi třicet nebo čtyřicet,“ řekla Nicola Linnellová.

11:20 - Policie výbuch ve vagónu soupravy metra vyšetřuje jako teroristický útok, informovaly stanice BBC a agentura AFP.

11:15 - Vývojář Sylvain Pennec, který byl ve vagónu asi deset metrů od místa výbuchu, popsal situaci: „Lidi začali utíkat, ale naštěstí jsme zastavili na Parsons Green, když se začaly dveře otevírat.“ K výbušnému zařízení v termo tašce z Lidlu dodal: „Vypadalo to jako kbelík s majonézou. Nevím, jestli to byla chemická reakce, nebo něco jiného, ale vypadalo to podomácku udělané.“

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cestující natočil ve stanici Parsons Green hořící tašku s kbelíkem ve vagónu metra

Podle mluvčí londýnského dopravního podniku je z bezpečnostních důvodů přerušena doprava mezi stanicemi Earls Court a Wimbledon.

11:12 - K popálené ženě na nosítkách, o níž informovala reportérka BBC Sophie Raworthová, novinářka dodala: „Měla popálený obličej, byla při vědomí, dostávala kyslík a léky proti bolesti. Vypadalo to, že je popálená na celém těle od hlavy až k patě.“



10:57 - Místo, kde k explozi došlo:

Výbuch v londýnském metru ve stanici Parson's Green

FOTO: Novinky

10:49 - Na místo dorazil tým pyrotechniků. Akci řídí protiteroristické oddělení londýnské policie SO15.

10:44 - Jeden ze svědků Sham viděl muže se zakrváceným obličejem: „Bylo tam hodně kulhajících zakrvácených lidí. Jeden kluk, kterého jsem viděl, měl krví pokrytý obličej. Nikdy jsem nic takového neviděl.“

10:39 - Reportérka BBC Sophie Raworthová viděla, jak na nosítkách odnášeli ženu s popáleným obličejem a nohama.

Ve vlaku londýnského metra došlo k explozi.

FOTO: Kevin Coombs, Reuters

10:38 - Na Twitteru se objevilo video hořícího zavazadla ve vagónu.

10:34 - Cestující Emma popsala paniku ve stanici: „Utíkali jsme dolů po schodech jako o život, jako při sprintu, byla jsem šťastná, že mám tenisky. Seběhla jsem dolů po schodech a po chvíli se lidé začali vršit jeden na druhém, protože padali, jak se snažili tak rychle utíkat. Pode mnou byly dvě dámy a vpravo kluk, který byl natlačený na beton.“

Na místě už jsou ozbrojení policisté.

FOTO: Kevin Coombs, Reuters

10:25 - Několik lidí má popálené obličeje. Podle svědků došlo ve vagónu k výbuchu zavazadla. Uživatelé sociálních sítí podle BBC referují o tom, že měl ve vagónu vybuchnout plastový kýbl zabalený do igelitové tašky ze supermarketu.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017

10:02 - Na Twitteru se objevil snímek, který byl údajně pořízen ve vagónu, kde došlo k explozi. Jeho autenticitu ale nelze ověřit.