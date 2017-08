Policie Petryovou vyšetřuje kvůli rozporům v její výpovědi a výpovědi pokladníka AfD Carstena Hüttera před výborem pro dohled nad volbami saského zemského sněmu. Podezřívá ji ze lži pod přísahou. Stíhání Hüttera policie před několika týdny zastavila.

Pro zbavení Petryové imunity hlasoval v polovině srpna imunitní výbor saského parlamentu, a to jednomyslně. [celá zpráva]

Vzhledem k tomu, že nikdo z poslanců sněmu ve stanovené lhůtě neprotestoval, nabylo doporučení výboru automaticky charakteru oficiálního souhlasu zákonodárného sboru.

Petryová předsedá AfD spolu s Jörgem Meuthenem. Strana, která je mimo jiné známá protiimigrační rétorikou, by se podle dosavadních průzkumů veřejného mínění mohla po zářijových volbách dostat poprvé do Spolkového sněmu, podle průzkumů by mohla získat osm procent hlasů. Dosud zasedají její poslanci ve 13 ze 16 německých zemských sněmů.