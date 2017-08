„Už můžu být jen na okraji církve. Chci nabídnout studentům něco ze svých zkušeností,“ řekl Bezák v rozhovoru pro televizi Markíza. Na novou roli se bývalý arcibiskup moc těší.

„Od nového školního roku začne pro mě nový život. Z arcibiskupa učitelem, nevím, zda to není precedens pro celý svět,“ dodal.

Připustil, že na zmíněné škole jsou vztahy mezi učiteli a žáky velmi otevřené. „V podstatě si tykají. Tak jsem přemýšlel, zda mi budou říkat Robo. To ještě dořešíme,“ konstatoval s úsměvem.

Papežové nepomohli



Bezák připustil, že boj o svoji rehabilitaci vzdal. „Byl jsem s papežem Benediktem i s papežem Františkem,“ připomněl s tím, že odezva byla pokaždé minimální.

Po odvolání mu chtěla církev platit důchod, ale to odmítl. „V čase odvolání mi bylo 52 let nebyl jsem žádný důchodce. Proto mi to připadalo nevhodné,“ upozornil. Pět let bez pravidelného příjmu mu pomohla přežít rodina a blízcí přátelé.

Bezák byl v roce 2012 papežem Benediktem XVI. za dosud nejasných okolností nečekaně odvolán z čela Trnavské arcidiecéze. Slovenská média uváděla jako možné důvody jeho příliš liberální přístup k homosexuálům. Stýkal se prý s kněžími, kteří měli děti, nebo byli homosexuálové. Kritizoval také dřívější finanční transakce v Trnavské arcidiecézi, v jejímž čele stál Bezák tři roky. [celá zpráva]

Odvolání populárního arcibiskupa vyvolalo bouři nevole věřících na Slovensku.