Let z Londýna na Ibizu narušili opilí cestující, vysadili je ve Francii

Páteční let společnosti Ryanair z Londýna na ostrov Ibiza narušil incident, který způsobilo několik opilých cestujících, kteří se dostali do potyčky s personálem letadla. Let byl odkloněn na letiště ve francouzském Bordeaux, kde bylo celkem sedm mužů vyvedeno z letadla.