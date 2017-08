Video, na němž je hlava katolické církve označena za cíl útoku IS, se objevilo na sociálních sítích v pátek. Muž se zahalenou tváří na něm vyhrožuje nevěřícím, že útočníci IS přijdou do Říma; přitom drží fotografie papeže Františka a bývalého papeže Benedikta XVI., které vzápětí roztrhá.

Parolin novinářům řekl, že video v sobotu viděl. „Samozřejmě není možné si nedělat starosti, ale zejména kvůli nesmyslné nenávisti, kterou obsahuje,” uvedl kardinál. Dodal, že Vatikán další bezpečnostní opatření nepřijal, protože ta stávající jsou dostatečně vysoká.

Vatikán

FOTO: Alessandro Bianchi/Files, Reuters

U církevních objektů v celé Itálii, včetně Vatikánu, platí zpřísněný bezpečnostní režim od loňského masakru ve francouzském Nice, kde radikální islamista najel kamiónem na kolonádu plnou lidí a 86 jich zabil.

Kolem baziliky svatého Petra ve Vatikánu jsou rozestavěné zábrany a rozmístěné policejní hlídky a vojenská vozidla, aby se ztížil případný útok automobilem. Takový provedl minulý týden terorista v centru Barcelony, kde autem zabil 13 lidí a přes sto jich zranil.