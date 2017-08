Přelet nespecifikovaného počtu strategických bombardérů dlouhého doletu Tu-95 podle serveru RT.com potvrdilo ruské ministerstvo obrany. Doplnilo, že je v neutrálním vzdušném prostoru doprovázely mnohoúčelové stroje Su-35 a letouny včasné výstrahy A-50 Berijev.

Ruský bojový letoun Suchoj Su-35

FOTO: Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout, Reuters

Ruskou formaci místy doprovázely jihokorejské a japonské stroje, k narušení vzdušného prostoru žádné ze zemí ale nedošlo. Tupolevy postupně prolétly nad vodami Atlantiku, Tichého oceánu, nad Arktidou a nad Černým mořem.

Podobná přiblížení ke vzdušným prostorům cizích zemí nejsou nikterak výjimečná. V poslední době k nim navíc dochází čím dál častěji.