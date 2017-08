„Rvačka propukla kolem 21:30 v ubytovně pro mladé v Divionu Calais mezi třemi súdánskými mladíky a jejich protivníky,“ uvedl mluvčí police v prefektuře Pas-de-Calais tiskové agentuře AFP.

Dvaadvacetiletý Francouz byl bodnut do srdce. „Bylo to oznámeno ve 22:10. Další dva zranění byli převezeni do nemocnice v Béthune,“ dodal mluvčí. Zranění nejsou v ohrožení života. Policie zadržela po rvačce čtyři osoby, z toho tři občany Súdánu.

Podle listu La Voix du Nord se střetlo několik mladíků se třemi migranty ze Súdánu. Všichni žili ve stejné sociální ubytovně. Co bylo příčinou sporu, zatím není jasné.