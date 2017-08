„Být v jádru, být při Německu a Francii, to je podstata mé politiky. Nad vším je národně-státní zájem tohoto malého státu, který má historickou šanci být někde, kde se jiným zemím může jen zdát, že by někdy mohly být,“ uvedl Fico po schůzce se šéfem slovenské diplomacie Miroslavem Lajčákem. Dodal, že Slovensko by mělo získat na změnách, které podle něj bude muset EU podstoupit.

Fico také zopakoval, že prioritou pro Slovensko je spíše EU než státy V4, z nichž například Polsko se naposledy dostalo do sporu s Bruselem kvůli spornému zákonu ohledně možného ohrožení nezávislosti polských soudů.

„Na jedné straně mi velmi záleží na spolupráci V4, ale životní prostor Slovenské republiky je Evropská unie,“ řekl Fico.

Podobně se nejdéle sloužící slovenský premiér vyjádřil již letos na jaře.