Ze západu Evropy nad střed kontinentu postupuje studená fronta. Přes ČR bude v plné síle přecházet až o víkendu.

Němečtí hasiči momentálně registrují na dvě stovky výjezdů. Likvidují především vyvrácené stromy a čerpají vodu ze zatopených sklepů a níže položených míst.

Silná bouře uzavřela v oblasti Frankfurtu železniční dopravu. Postiženy jsou všechny regionální spoje a S-Bahn, oznámil dopravce prostřednictvím Twitteru. Jak dlouho bude výluka trvat, zatím není jasné.

Aktuell etwa 100 Einsätze wegen des #Unwetters in #Frankfurt. Umgestürzte Bäume, Wasser in Gebäuden. Es kommt zu Verzögerungen. ^am pic.twitter.com/65RXDz2Khm