Všechno začalo v opuštěném milánském obchodě, kde si dvacetiletá Britka prostřednictvím svého agenta domluvila focení. „Člověk s černými rukavicemi ke mně přistoupil zezadu a chytil mě. Druhý v černé kukle mi píchl injekci do předloktí. Pak jsem ztratila vědomí,“ vylíčila listu The Daily Mail Chloe Aylingová.

Když se vzbudila, měla na sobě mladá Britka jen růžové šaty a ponožky. „Poté, co jsem přišla k sobě, jsem zjistila, že mám svázané kotníky a zápěstí. Uvědomila jsem si, že jsem zavřená v kufru. Ústa jsem měla zalepená páskou a dýchat jsem mohla jen skrz malou díru,“ popsala Aylingová první okamžiky po probuzení.

Brit model 'kidnapped and drugged' named as Chloe Ayling https://t.co/0lLRbC2g1O pic.twitter.com/6lY2CHS0kq — Daily Star (@Daily_Star) August 6, 2017

Unesená Chloe Aylingová

Únosci ze skupiny, která si říká Black Death (černá smrt), následně umístili inzerát na tzv. Dark web. To je oblast internetu, na nějž se dá dostat jen prostřednictvím zvláštního softwaru, nastavení nebo přístupových údajů.

Britská policie v souvislosti s únosem zadržela třicetiletého Poláka Lukasze Pawla Herbu. Podle vyšetřovatelů i výpovědi propuštěné dívky ale musel mít nejméně jednoho komplice.

Rozvoz po EU zdarma



Únosci dívku inzerovali jako spotřební zboží: „Země původu VB, unesená v Itálii, držena v Německu, rasa europoidní, 19 let, váha 47 kg, míry 34DD-25-35. Rozvoz po EU zdarma, máme na to nasmlouvané lidi. Dovoz je možný kamkoliv po světě, může trvat nějakou dobu. Záleží na místě určení. Vyvolávací cena 300 tisíc dolarů (6,6 miliónu korun). Aukce začíná 16. 7. 2017,“ lákala skupina Black Death potenciální zájemce o sexuální otrokyni.

Policejní figurantka ukazuje, jak únosce přenášel modelku v tašce.

FOTO: Handout, Reuters

„Bála jsem se o holý život, vteřinu po vteřině, minutu po minutě, hodinu po hodině,“ vzpomíná Aylingová na čtyři týdny hrůzy. Zachránilo ji to, že únoscům prozradila, že je matkou dvouročního dítěte. Únosy matek totiž skupina Black Death neprovádí. Britka navíc musela slíbit, že únoscům po propuštění zaplatí 50 tisíc eur ve virtuální měně Bitcoin. To je v přepočtu 1,3 miliónu korun.

Lukasz Pawel Herba podezřelý z únosu britské modelky na snímku italské policie

FOTO: Handout, Reuters

Neberte to osobně



„Zcela jistě jste si vědoma své ceny na trhu s otroky. Musíte si uvědomit, že to není osobní. Je to byznys. Před vaším propuštěním jsme zvážili několik faktorů. Váš únos byl chybou. Zejména vezmeme-li v potaz, že jste mladá matka, která by za žádných okolností neměla být unesena. Druhým důležitým faktem bylo to, že jeden z našich klíčových a respektovaných lidí zaujal k vašemu případu jasné a pevné stanovisko,“ napsali únosci mimo jiné v čemsi jako propouštěcím dopise.