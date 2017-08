„Cítili jsme, že jsou naši američtí kolegové připraveni pokračovat v dialogu. Myslím, že žádná jiná možnost není,“ prohlásil Lavrov po jednání s Tillersonem v Manile. Státníci se ve filipínském hlavním městě sešli při příležitosti summitu Asociace jihovýchodních asijských národů.

Šéfové americké a ruské diplomacie spolu mluvili o aktuálních globálních problémech, tedy o konfliktu na východě Ukrajiny nebo krizi na Korejském poloostrově. Lavrov podle agentury AP zmínil to, že by se měl zvláštní zmocněnec USA pro jednání o Ukrajině Kurt Volker brzy vydat na první cestu do Moskvy. Jednat by tam měl se svým ruským protějškem Vladislavem Surkovem.

Američané to nijak nekomentovali



Americká strana se k bilaterálnímu jednání zatím nijak nevyjádřila. Prezident USA Donald Trump naposledy 3. srpna na Twitteru napsal, že jsou „vztahy s Ruskem bezprecedentně a nebezpečně špatné“.

Zatím poslední zhoršení vztahů obou velmocí nastalo poté, co Spojené státy, přesněji Kongres, prosadil nové sankce vůči Rusku. Trump i Tillerson byli proti, šéf Bílého domu ale vědom si toho, že by jeho veto bylo beztak přehlasováno, uvalení sankcí podepsal. [celá zpráva] Moskva zareagovala vypovězením 755 diplomatických pracovníků a vyklizením dvou objektů americké ambasády. [celá zpráva]