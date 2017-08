Případem se bude podle opozičního poslance Ľubomíra Galka zabývat branně-bezpečnostní výbor slovenského parlamentu. „Předvoláme si policejního prezidenta Tibora Gašpara a ministra vnitra Roberta Kaliňáka, aby nám podali zprávu,” řekl Galko. „Slovenský policejní sbor, bohužel, není výkvětem ctností a jsou v něm i lidé se sklony k násilí a brutalitě. Stačí vhodná atmosféra a jednání policistů začnou ovládat nízké pudy,” dodal.

Zákrok bude posuzovat také sekce kontroly a inspekční služby slovenského ministerstva vnitra. Potvrdila to mluvčí ministerstva Andrea Dobiášová.

Svoboda podal oznámení na prokuraturu a policejní inspekci. Přiložil i lékařskou zprávu, v níž jsou potvrzeny podlitiny, oděrky i proděravění obou ušních bubínků.

Rány do hlavy

Svoboda tvrdí, že zranění mu způsobili policisté, kteří ho vyslýchali od osmi večer do půl třetí ráno. Vyšetřovatel se ke Svobodovi ze začátku choval zcela normálně. Jeho chování se změnilo, když odmítl mluvit o soukromém životě lidí ze společenství věřících, k němuž patří.

Svoboda tvrdí, že pak dostal patnáct až dvacet ran většinou do hlavy. „Věděl, jak mě bít, abych neupadl do bezvědomí, aby mi nic nezlomil, ale aby to pořádně bolelo,“ řekl Svoboda.

Pak se k výslechu přidali další dva policisté, jeden měl Svobodu mlátit holí a druhý kopat. „Měl jsem roztáhnout prsty, dali mi mezi ně tužku a přitiskli. Následovala velká bolest,“ líčil své utrpění Svoboda. Jména ani služební čísla policistů nezná, protože byli v civilu. „Určitě tímto způsobem nevyslýchali poprvé,“ dodal Svoboda, který byl devět dní na neschopence.

Společenství věřících

Čech, který žije dlouhodobě na Slovensku, byl předvolán k výslechu, aby vysvětlil, kde se skrývá jeho kamarádka se třemi dětmi. Ta se totiž odstěhovala od manžela, jenž se obrátil na policii. Svoboda nechtěl prozradit, kde se ukrývají, protože si to žena nepřála. Uvedl však, že děti určitě nejsou v ohrožení života. Děti s matkou byly nakonec nalezeny minulý čtvrtek a byly v pořádku.

Svoboda zná matku i děti ze společenství věřících. Skupina, která podle Denníku N nemá ani název, se pravidelně setkává a mluví o Božím slovu. Pro policisty je to sekta, pro ostatní jsou to podivíni.