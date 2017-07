Letos v březnu Kotleba odevzdával sociálně slabším rodinám šek v hodnotě 1488 eur. Kombinace těchto čísel 14 a 88 je při tom známým neonacistickým odkazem.

Číslo 14 označuje čtrnáct slov amerického neonacisty Davida Lanea odsouzeného k doživotí: We must secure the existence of our people and a future for white children (Musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro naše bílé děti).

Dvě osmičky znamenají osmé písmeno abecedy, kterým je H. Číslo 88 je proto odkazem na nacistický pozdrav Heil Hitler.

Obvinění Kotleby v pátek odpoledne potvrdila policie. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Kotleba „zneužil charitu a prezentoval sympatie ke hnutí, které v minulosti hlásalo rasovou, etnickou, národností a náboženskou nenávist“.

„Můžeme potvrdit, že vyšetřovatel Národní kriminální agentury prezidia policejního sboru vznesl obvinění vůči osobě M. K. za přečin projev sympatie ke hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod,“ uvedl mluvčí policejního prezídia Martin Wäldl.

Obvinění čelí i dva další poslanci LSNS



Obvinění čelí i další dva poslanci LSNS Stanislav Mizík a Milan Mazurek. Poslanec Mazurek řekl v rozhlase, že „islám je víc než náboženství, je to krutý, odporný a nelidský politický systém“.

Poslanec Mizík upozornil na údajný židovský původ některých osobností, které letos vyznamenal slovenský prezident Andrej Kiska.

„Řád bílého dvojkříže II. třídy udělil českému režisérovi židovského původu Juraji Herzovi a také Michaelu Kocábovi — sluníčkáři, ochránci cikánů, muslimů,“ napsal na sociální síti Mizík.

Od roku 2012 nechrání poslance na Slovensku imunita před trestním stíháním. Stíhat je nelze pouze za výroky ve Sněmovně.