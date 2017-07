Dva lidé přišli o život v přístavním baru, kde se zřítil strop, uvedla agentura AFP s odvoláním na místní zdravotníky a hasiče.

Podle místních úřadů citovaných agenturou DPA jsou oběti z Turecka a ze Švédska.

Záchranáři prohledávají trosky a zjišťují, zda pod nimi nejsou uvězněni lidé, které otřesy zastihly uprostřed noci. Pomáhá také armáda.

Trosky budovy po zemětřesení na Kosu

FOTO: Michael Probst, ČTK/AP

„Zbytek ostrova nemá žádný problém, jedině hlavní město,” řekl starosta Kosu Giorgos Kyritsis. Počet zraněných podle Giorgose Halkidiose z místní správy přesáhl stovku. „Dva či tři jsou ve vážném stavu,” dodal.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Turisté museli kvůli zemětřesení kempovat před hotelem v tureckém Akyarlaru. Zdroj: Reuters

Zemětřesení zasáhlo rovněž ostrov Rhodos a turecké letovisko Bodrum, kde zdravotníci podle stanice CNN Reuters ošetřili na 70 zraněných.

Zemětřesením poničená zahradní restaurace na Kosu

FOTO: Sander van Deventer, ČTK/AP

Češi jsou v pořádku

České ministerstvo zahraničí nemá žádné informace o českých obětech zemětřesení ani na Kosu, ani v Turecku. „Zatím se nám neohlásil žádný Čech s tím, že by měl nějaké problémy,” informovala mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Následky zemětřesení na Kosu

FOTO: Social Media, Reuters

Turisté uvízli na letišti v Praze i Brně

Letiště na Kosu bylo kvůli zemětřesení dvě hodiny uzavřeno a čeští turisté, kteří měli na Kos odletět v pátek nad ránem, tak uvízli na letišti a nevědí.

„Nikdo nám nic neřekl. Měli jsme odletět už ve 4:50, ale pokud vůbec poletíme, tak nejdřív v 11:30 hod. Prý tam teď pouštějí po dvou letadlech. Nikdo nám ale nedává žádné informace. My z Prahy můžeme v nejhorším domů, ale co budou dělat lidi z Moravy, kteří mají letět s námi, to nevím,“ řekla Novinkám Kristýna Vacková, která spolu s dalšími českými turisty čekala na odlet na Letišti Václava Havla v Praze.

Zemětřesením poničená zahradní restaurace na Kosu

FOTO: Sander van Deventer, ČTK/AP

Čekajícím lidem bylo podle Vackové nejprve řečeno, že poletí v 7:20, po odbavení byli posláni zpět do letištní haly. „Řekli nám, že poletíme až v 11:20 a můžeme být rádi,” postěžovala si český turistka.

Turisté před zničeným barem.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Podobně ranní spoj z Brna se startem v 5 hodin SELČ zatím neodletěl. Do Česka by se měla dopoledne vracet dvě letadla - jedno má dorazit do Prahy v 11:15 SELČ a další do Brna o pět minut později.

Vlna tsunami



ESMSC odhadlo sílu zemětřesení zprvu na 6,6 stupně, později rovněž na 6,7 stupně. Epicentrum situovalo do vzdálenosti 12 kilometrů jižně od letoviska Bodrum. Ohnisko otřesů leželo v hloubce 10 kilometrů.

Otřesy způsobily podle EMSC i malou přílivovou vlnu tsunami, a proto na Twitteru doporučilo vyhnout se plážím a uchýlit se do bezpečí na výše položených místech. Turecké úřady varovaly veřejnost před následnými otřesy.

Lidé na ulici po masivním zemětřesení na Kosu

FOTO: Social Media, Reuters

V oblasti jsou zemětřesení poměrně častá. Minulý měsíc pobřeží na západě Turecka a řecký ostrov Lesbos postihlo zemětřesení o síle šesti stupňů, které si na Lesbu vyžádalo jednu lidskou oběť, deset zraněných a rozsáhlé hmotné škody. Jedinou obětí byla 57letá žena, kterou zavalily trosky jejího domu. V případě Turecka se otřesy dotkly turistického letoviska Izmir a jeho okolí.