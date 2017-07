Transportstyrelsen se rozhodl převést některé části vlastní správy do Česka i do Srbska v roce 2015, aby ušetřil. To není nezákonné. Jenomže úřad svěřil pracovníkům české pobočky IBM, kteří neprošli ve Švédsku bezpečnostními prověrkami, také přístup do registru vozidel včetně policejních a vojenských s veškerými osobními, citlivými a lehce zneužitelnými údaji o miliónech Švédů.

V Česku prý o ničem nevědí

Mluvčí společnosti IBM Vladislav Doktor, který má na starost i Česko, po dotazu Novinek podle svých slov zjišťoval celý den, zda o případu někdo z českého zastoupení firmy něco ví, nikoho takového ale nenašel.

„Nenašel jsem jediným tým, který by o tom (přístupu IT expertů české IBM k citlivým švédským datům – pozn red.) něco věděl,“ řekl Novinkám Doktor.

Transportstyrelsen byl údajně pod časovým tlakem. Jeden zástupce dopravní správy takový přešlap před vyšetřovateli přirovnal k předání „klíčů od království“, ačkoliv není jasné, jestli byla Švédsku způsobena nějaká velká škoda, jelikož vyšetřovací zpráva rozvědky Säpo je tajná, uvedl Dagens Nyheter.

Pokuta 190 tisíc



Skandál propukl poté, co vyšlo najevo, že bývalá ředitelka dopravní správy, zbavená funkce letos v lednu, dostala pokutu 70 tisíc švédských korun (zhruba 190 tisíc korun).

Nyní již bývalá ředitelka se měla dopustit „nedbalého nakládání s tajnými informacemi“, poznamenal server Local. Dodal, že švédské úřady v uplynulém roce opakovaně čelily kritice kvůli nedostatečnému počítačovému zabezpečení a na nedostatky upozornil ve své loňské zprávě i národní auditorský úřad Riksrevisionen. V jejím světle předložila minulý měsíc švédská vláda novou národní strategii pro informační a kybernetickou bezpečnost.