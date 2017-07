Lékaři našli v oku Britky 27 zapomenutých kontaktních čoček

Měla to být jen běžná operace zákalu. Těsně před jejím začátkem si ale doktoři povšimli v oku sedmašedesátileté Britky podivné „namodralé hmoty“. K překvapení všech na operačním sále se ukázalo, že žena několik let nosila v oku 27 slepených kontaktních čoček. Neobvyklý případ byl tento měsíc zveřejněn v lékařském časopise The BMJ.