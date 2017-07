Požáry sužují jih Itálie od června a zničily už 26 tisíc hektarů území, jen na Sicílii je 125 ohnisek.

Podle Gallettiho je v oblasti národního parku Vesuvu podezřele mnoho ohnisek na to, aby šlo o spontánní požáry.

„Nemám důkazy, ale nevypadá to jako izolovaná záležitost nebo náhoda. Tři žhářská místa, to je příliš mnoho na to, aby šlo o neopatrnost nebo vznícení," řekl ministr novinám.

„Budeme žháře hledat a pokud někdo zapálil Vesuv, chci ho vidět za mřížemi na 15 let,“ dodal Galletti s tím, že za žhářství hrozí právě až takto vysoký trest vězení.

Požár v okolí San Vito Lo Capo

FOTO: ČTK/AP

Italské úřady ve čtvrtek kvůli živlu evakuovaly zhruba 700 turistů ze sicilského přímořského letoviska San Vito Lo Capo. V Kalábrii si oheň vyžádal dva lidské životy.