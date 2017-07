Běženců mířících do EU i přes problémy v Itálii výrazně ubylo

Přestože do Itálie a Španělska míří stále víc běženců, celkový počet migrantů mířících do Evropské unie v meziročním srovnání za první půlku letošního roku výrazně poklesl. Ve čtvrtek to v tiskové zprávě oznámila pohraniční agentura EU Frontex.