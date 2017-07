Oslabenou vládu nyní čeká vyjednávání i o odchodu z Evropské unie, proti němuž labouristé usilovně brojili, i rozsáhlá reforma sociálního systému, kde mezi oběma velkými stranami rovněž existuje řada třecích ploch.

Labouristé o toryích: plácají se na mělčině

Zatímco kabinet Mayové nabídnutou ruku opozici prezentuje jako „dospělý způsob, jak dělat politiku“, labouristé to berou jako důkaz, že konzervativcům došly nápady, co dál. „Pokud chcete, rád vám poskytnu program naší strany. Nebo ještě raději nové volby, aby lidé mohli sami rozhodnout,“ odvětil jí sarkasticky šéf největší opoziční partaje Jeremy Corbyn.

Ani skotští nacionalisté nereagovali s nadšením. „Pokud chce premiérka vytvořit konsensus, pak by Skotsko mělo mít své křeslo při vyjednáváních o odchodu z EU,“ řekl skotský ministr pro brexit Michael Russell.

Obrací se na živnostníky



Mayová se v úterý hodně obracela i k zaměstnancům a živnostníkům, opírala se přitom o vládní zprávu, kterou pro konzervativce vypracoval Matthew Taylor, bývalý poradce labouristického expremiéra Tonyho Blaira. Dokument obsahuje návrhy na přizpůsobení zákonů novým druhům pracovněprávních vztahů.

Labouristickou rétoriku místy připomínal i premiérčin projev: slíbila, že budou ochráněny zájmy všech pracovníků, ale bez „nadbytečné regulace“. Konzervativci podle Mayové budou vždy na straně tvrdě pracujících a vláda bude podporovat malé a střední podniky. Podle premiérky je důležité nadále zajistit, aby zaměstnavatelé nevyužívali pracovních dohod bez stanovení pracovní doby k vykořisťování pracovníků.

Premiérka také zopakovala, že výsledek červnových voleb sice nebyl, jaký chtěla, ale je prý nadále oddaná úkolu budovat spravedlivější Británii v době, kdy země opouští Unii.

Konzervativci se nyní opírají o podporu severoirské Demokratické unionistické strany, jíž předcházela tvrdá jednání. Křehká většina však čítá už pouhých šest hlasů poté, co Mayová nařídila vyloučit z partaje poslankyni Anne Marii Morrisovou kvůli rasistickému slovníku.

Nová rebelie a tisk větří premiérčin pád

V některých aktuálních voličských průzkumech pak labouristé už dokonce konzervativce předstihli, což bylo před několika měsíci těžko představitelné. Premiérka podle listu The Daily Telegraph navíc čelí nové rebelii ve vlastní straně, tentokrát kvůli rozhodnutí vystoupit z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

Britská média tak otevřeně spekulují o brzkém pádu Mayové, jakkoliv to šéf jejího kabinetu odmítá. „Je to jako volání SOS: May Day! May!“ shrnul bulvární list The Sun roční bilanci premiérčiny vlády s tím, že její aktuální výročí v premiérském křesle může být zároveň jejím posledním.

„První rok Theresy Mayové byl strašný. Její další může být mnohem horší,“ objevilo se zase v komentáři listu The Guardian.