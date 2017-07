Rakousko by mohlo nahradit své podzvukové letouny českými L-159

Rakouská armáda by si mohla pořídit české bitevníky L-159, napsal v úterý agentura APA s tím, že české stroje by v takovém případě nahradily dosluhující podzvukové proudové letouny Saab 105, které Rakousko používá k výcviku i k ostraze vzdušného prostoru a které budou ze služby vyřazeny do roku 2020. Za favorita jsou ale místo L-159 považovány spíše italské letouny M-345 či M-346.