Merkelová v rozhovoru výjimečně poodkryla soukromí

Na svém manželovi si německá kancléřka Angela Merkelová nejvíce váží jeho očí, někdy má problémy porozumět vtipům v animovaných filmech a nejvíc odvahy v životě potřebovala, když měla skočit z třímetrového prkna do bazénu. I to na sebe žena, která již 12 let stojí v čele německé vlády, prozradila v pondělním živě vysílaném rozhovoru pro časopis Brigitte.