„Samozřejmě to mění společnost. Když nastupujete do letadla, tak víte, co to znamená, že si s sebou nemůžete vzít láhev s pitím, že existuje více bezpečnostních opatření," poznamenala Merkelová.

Zároveň vyjádřila přesvědčení, že si lidé zatím na teroristické útoky, kterých Evropa v posledních měsících zažila několik, nezvykají, ale jsou odhodlaní nenechat si vzít svůj styl života.

„Ve spolkové republice jsme dříve měli terorismus RAF (Frakce Rudé armády), tedy zcela jiný terorismus, teď máme islamistický terorismus, který pro nás představuje velkou výzvu,” podotkla kancléřka.

Věří prý, že i současná vlna terorismu jednou pomine, i když s náboženským extremismem bude muset společnost ještě nějakou dobu žít. „Ne za půl roku. Ale stejně tak jako tu jednoho dne nebyl terorismus RAF, věřím, že tu jednoho dne nebude islamistický terorismus,” uvedla.

Německo loni zasáhlo několik islamistických teroristických útoků. Nejhorším byl prosincový atentát na vánočním trhu v Berlíně, který si vyžádal 12 obětí a desítky zraněných.