Do dokumentu, včetně kapitoly Nálezy u partnerů v EU a NATO, nahlédli novináři z týdeníku Der Spiegel. „Špiclování mezi přáteli považuji za nepřípustné,“ řekla kancléřka Angela Merkelová na podzim 2013, když vyšlo najevo, že NSA se napíchla na její nekódovaný mobil Nokia 6210. „USA se nestaly cílem našich aktivit, a pokud ano, šlo o náhodné záznamy, které byly zničeny,“ ujišťoval pak vládu Gerhard Schindler, tehdejší šéf BND.

Teď však poslanci zjistili, že BND se zaměřila na telefony, faxy a elektronickou poštu zbrojního gigantu Lockheed Martin, Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), organizace Human Rights, několika univerzit a základen amerického letectva a námořnictva. Její dlouhé prsty dosáhly na washingtonská ministerstva financí a zahraničí a v letech 1998 až 2006 monitorovala e-mailové adresy uvnitř Bílého domu s asi čtyřmi tisíci klíčovými slovy. „Všechny tyto cíle němečtí zpravodajci sledovali v době, kdy v prezidentském úřadě končil Bill Clinton, a takřka během celého úřadování George W. Bushe,“ upozornil časopis.

Odposlouchávali spojence i média

Uniklé dokumenty potvrzují činnost přísně utajované mezinárodní protiteroristické aliance tajných služeb USA, SRN a Francie i elitní jednotky s označením Camolin. Není to letos poprvé, kdy se BND ocitla v centru pozornosti. V únoru Der Spiegel informoval o sledování novinářů v médiích jako deník The New York Times, televize BBC či agentura Reuters, v dubnu o napíchnutí se do Interpolu.

Loni během vyšetřování odešel Schindler z čela BND. Hans Leyendecker, investigativní novinář z deníku Süddeutsche Zeitung, je přesvědčen, že nedokázal rozvědku pořádně řídit. „BND měla odjakživa sklony žít si vlastním životem,“ říká s tím, že Schindler ani netušil, co se v agentuře děje a že mnozí zaměstnanci provádějí špionáž bez vědomí nadřízených. „BND špiclovala spojence – nejen Washington, ale i Paříž, Řím a další místa,“ dodává.