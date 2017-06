Premiérka Theresa Mayová uvedla, že policie vyšetřuje případ „jako možný teroristický útok”.

„Osm zraněných bylo převezeno do tří různých nemocnic, dva lidé s drobnějším poraněním byli ošetřeni na místě,“ uvedla londýnská policie.

„Viděl jsem na zemi minimálně dva lidi, kteří se nehýbali," uvedl podle listu The Sun jeden z místních obyvatel.

„Minimálně jedna osoba byla pobodána,” řekl listu Evening Standard jeden ze svědků. Policie ale útok nožem nepotvrdila.

Dodávka najela do chodců v městské části Finsbury Park na severu Londýna. Britská muslimská rada uvedla, že řidič úmyslně najel do muslimů odcházejících z mešity.

FOTO: Handout, Reuters

Svědci tvrdí, že nešlo o nehodu, ale o úmysl. Dodávka bílé barvy najela do davu lidí, kteří vycházeli z mešity, a krátce předtím řidič vozu záměrně zrychlil. To uvedla pro BBC žena, která nedaleko mešity bydlí.

Incident byl policii byl nahlášen krátce po 01:20 SELČ. Na místo vyrazily vozy záchranné lékařské služby.

Londýnské záchranářské týmy u místa, kde dodávka vjela do lidí vycházejících z mešity.

FOTO: Neil Hall, Reuters

Řidiče zadrželi přímo lidé na místě činu

Osmačtyřicetiletého řidiče našli po příjezdu policisté, zadrželi ho lidé na místě. Policie ho poté zatkla, uvedl mluvčí protiteroristického oddělení.

„Byl preventivně převezen do nemocnice a po propuštění na něj bude uvalena vazba. Bude také podroben vyšetření duševního zdraví,“ uvedli policisté. „V této rané fázi vyšetřování nebyli na scéně identifikováni nebo policii nahlášeni žádní další podezřelí,” dodává policejní zpráva.

Londýnský policista na místě, kde dodávka najela do lidí vycházejících z mešity.

FOTO: Neil Hall, Reuters

K motivu se policie nevyjádřila, uvedla však, že vzhledem k povaze činu a probíhajícímu ramadánu budou na citlivých místech policejní hlídky.

Premiérka útok odsoudila



„Ten, kdo to to provedl, chtěl zranit lidi. Jedná se o teroristický útok,“ prohlásil imám mešity Mohammed Kozbar. Britská muslimská rada uvedla, že řidič dodávky úmyslně najel do muslimů odcházejících z mešity. Vyzvala britské úřady k posílení bezpečnosti v okolí mešit.

Premiérka Mayová označila najetí automobilu do chodců u londýnské mešity za „strašný incident”. Je podle svých slov v myšlenkách se zraněnými. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že ho incident naprosto šokoval.

Starosta britské metropole Sadiq Khan označil noční incident za útok na společné hodnoty, stejně jako tomu bylo při nedávných podobných událostech v Manchesteru a v Londýně. „Je to také útok na všechny naše sdílené hodnoty tolerance, svobody a úcty," uvedl podle agentury Reuters Khan v prohlášení.

Mešita ve Finsbury Park na severu Londýna na archivním snímku

FOTO: Russell Boyce, Reuters