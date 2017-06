Italský pár si našel byt v Grenfell Tower ve 23. patře, kde si oba mladí lidé užívali podle vlastních slov velkolepé výhledy na město, uvádí server Daily Mail. Jejich životy ale skončily při požáru domu, který vypukl v noci ze 13. na 14. června, a který si vyžádal nejméně tři desítky obětí.

Gloria Trevisanová a její přítel Marco Gottardi na dřívějším snímku

FOTO: Social Media, Reuters

V posledních chvílích, když oba věděli, že z ohnivého pekla neuniknou, volali příbuzným domů do Itálie, aby se s nimi rozloučili. „Chtěla jsem vám pomoci. Děkuji za to, co jste pro mě udělali. Chystám se do nebe, pomůžu vám odtamtud,” byla podle listu La Repubblica poslední slova, kterými se Gloria loučila s rodinou.

V pátek 16. června proběhla v italské Padově bohoslužba za Glorii Trevisanovou a jejího přítele Marca Gottardiho, kteří zemřeli při požáru v londýnském domě Grenfell Tower.

FOTO: Profimedia.cz

Její snoubenec Marco se nejprve snažil statečně skrývat zvyšující se obavy z požáru, nakonec i on svým příbuzným přiznal, že kolem nich stoupá kouř a po schodech se rychle šíří plameny. Poprvé volal domů ve tři čtvrtě na čtyři ráno, podruhé krátce po čtvrté.

BEZ KOMENTÁŘE: Požár obytné výškové budovy v Londýně

„Mluvili jsme spolu do poslední chvíle. Ve 4.07 ráno nám řekl, že jejich byt je plný kouře, a že jejich situace je nouzová. Hovor se pak přerušil, od té chvíle jsme neměli žádný další kontakt. Telefon už nikdo nezvedl,” popsal poslední chvíle ze života svého syna Markův otec Giannino.

BEZ KOMENTÁŘE: Vyhořelý dům Grenfell Tower ve čtvrtek ráno

Emotivní rozloučení obou mladých lidí nedávalo jejich rodinám žádnou naději, že by strašlivý požár mohli přežít, uvedl právník příbuzných. Podle něj chtějí rodiny převézt ostatky obou mladých lidí zpět do Itálie. „Bohužel nevíme, v jakém stavu budou ostatky nalezeny. Pokud budou nalezeny.”