Operátoři T-Mobile a Vodafone v neděli spustili roamingové volání v zemích EU pro všechny své zákazníky za stejné ceny, jako telefonují v ČR. To by se mělo příznivě promítnout do účtů uživatelů, kteří vyrazí za hranice naší republiky.... Celý článek Lidé ušetří. Operátoři spustili nová pravidla roamingu»