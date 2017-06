Podle agentury Reuters to v pátek oznámil velitel protiteroristické jednotky britské metropole Dean Haydon. Masakr, který si vyžádal osm obětí a téměř 50 zraněných, tak mohl být podle Haydona ještě horší.

Haydon rovněž sdělil, že útočníci měli vzadu ve voze zásobu zápalných láhví. Při vraždění používali růžové keramické nože. Vyšetřovatelé rovněž nalezli v domě jednoho z útočníků anglicky psaný korán otevřený na stránce, která pojednává o mučednictví.

K útokům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát, podle Haydona ale nejsou žádné důkazy, že by útočníci - Ital marockého původu Youssef Zaghba, občan Maroka a Libye Rašíd Radván (v anglickém přepisu Rachid Redouane) a Brit pákistánského původu Khuram Shazad Butt - byli řízeni někým jiným, ať už v Británii nebo v cizině.

"Nepátráme po širší síti," řekl Haydon, podle něhož se vyšetřovatelé stále ještě pokoušejí zjistit, jak se trojice útočníků poznala. "Jak se znali? Jde o velmi rozmanitou skupinu," podotkl.

Platba nebyla přijata



Podle Haydona byl pravděpodobně vůdcem skupiny Butt, který se v den útoku, minulou sobotu ráno, pokoušel pronajmout si 7,5tunové nákladní auto. To se mu ale nepodařilo, platba nebyla z blíže neupřesněných důvodů přijata. Jeho plán nicméně připomněl loňský červencový útok ve francouzském městě Nice, kde vjel do davu útočník v 19tunovém nákladním automobilu a usmrtil 86 lidí.

Butt si nakonec místo nákladního vozu půjčil dodávku značky Renault. Kolem 19:30 SELČ si muži pro dodávku přijeli a vydali se do Zaghbova bytu ve východním Lodnýně, kde se zdrželi do 18:30. O dvě hodiny později dojeli na most London Bridge, který nejprve dvakrát přejeli a pak na něm napotřetí zaútočili na kolemjdoucí.

Keramické nože, atrapy výbušnin



Dodávka, kterou podle všeho řídil Butt, na mostě zabila tři lidi. Atentátníci pak vůz opustili a začali napadat lidi v barech a restauracích v nedaleké čtvrti Borough Market. Všichni byli ozbrojeni identickými růžovými keramickými noži. Na sobě měli rovněž falešné sebevražedné pásy, které si vyrobili z plastových láhví omotaných černou lepenkou.

Dalších pět osob zabili útočníci noži. Mezi osmi oběťmi jsou tři Francouzi, dva Australané, Kanaďan, Španěl a Brit. Bezpečnostní složky všechny útočníky zlikvidovaly.

Ve voze měli útočníci také kancelářské židle, kufr a dva pytle štěrku, což mělo podle Haydona sloužit buď jako zátěž, nebo jako rekvizity, s jejichž pomocí chtěli atentátníci utajit svou teroristickou činnost před přáteli a příbuznými.