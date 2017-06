Moskva chce „putinky“ místo „chruščovek“

Jen do doby, než se vybuduje komunismus, měly v Rusku vydržet byty označované jako „chruščovky“. Sovětský vůdce Nikita Chruščov, za jehož vlády se toto dočasné bydlení koncem 50. let minulého století začalo stavět, předpokládal, že se tak stane do 25 let. Provizorní domy však vydržely přes půl století a moskevské vedení se jich letos rozhodlo nadobro zbavit. Výměna za moderní „putinky“ však zadrhává.