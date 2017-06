Medvědici, která si zvykla na lidi, odebrali mláďata a zastřelili ji

Medvědici, která se na Slovensku několik týdnů pohybovala se svými mláďaty v blízkosti lidí, zastřelili. Stalo se to v pátek v obci Liptovská Kokava v okresu Liptovský Mikuláš. Medvíďata byla dočasně převezena do karantény do bojnické zoo a poté budou umístěna v medvědí rezervaci v Maďarsku.