Rusko chce rozmístit rakety na Kurilách, nelíbí se mu americké střely v Koreji

Prvky protiraketového systému USA na Aljašce a v Jižní Koreji znepokojují Rusko. Podle Moskvy narušují rovnováhu sil, a proto náležitě odpoví. Ve čtvrtek to řekl ruský prezident Vladimir Putin, podle něhož by Rusové mohli rozmístit zbrojní systémy na Kurilských ostrovech, které si nárokuje i Japonsko. Uvedla to agentura Reuters.