O rozhodnutí šéfa Bílého domu server Axios zpravily dva zdroje, které údajně přímo byly u jeho rozhodnutí. Axios o prezidentově postoji informuje od neděle již podruhé.

Na tom, jak technicky Američané od plnění Pařížské dohody ustoupí, nyní pracuje úzká skupina lidí. V ní je podle Axiosu i šéf americké Agentury pro ochranu životního prostředí Scott Pruitt.

Rozhoduje se mimo jiné o tom, zda Spojené státy od dohody formálně odstoupí, což mohou formálně ohlásit až zhruba za dva roky a další rok by trvalo vystoupení, nebo ji jen nebudou respektovat. To by bylo rychlejší, ale extrémní řešení. Kritici ve Spojených státech se shodují v tom, že odstoupení od obtížně vyjednávané dohody poškodí mezinárodní renomé USA a Washington bude působit jako aktér neochotný spolupracovat.

Účelem pařížské dohody je snížit po roce 2020 emise skleníkových plynů a navázat tak na Kjótský protokol.