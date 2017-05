„Ze 581 provedených zkoušek vyšlo najevo, že ve 442 případech byl testovaný migrant starší osmnácti let, byť tvrdil opak,“ uvedla švédská mutace serveru Local.

Vyšetření spočívá v rentgenovém snímku zubů a magnetické rezonanci kolenních kloubů. Provádí se na žádost migračních úředníků v případě, že mají o věku žadatele o azyl pochybnosti. Celkem už bylo o takové vyšetření požádáno ve 4200 případech.

Ze 442 odhalených dospělých bylo 430 mužů a 12 žen. Švédi ale zdůrazňují, že to neznamená, že by většina žadatelů o azyl o svém věku lhala. „Pokud by se zkoušce podrobili všichni mladí bez doprovodu, číslo by bylo jiné,” řekl Localu manažer migrační agentury Daniel Salehi.

V roce 2015 ve Švédsku podalo žádost o azyl na 35 tisíc migrantů, kteří tvrdí, že jsou nezletilí a přišli bez doprovodu. Loni bylo číslo výrazně nižší, jednalo se o 2199 lidí.