Mayová v diskusi v televizi Sky News zopakovala své dřívější vyjádření, že je připravena odejít z jednání bez dohody: „Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda.”

„Zajistíme, aby vznikla dohoda,” prohlásil Corbyn, když líčil, jak by postupovali labouristé v případě vítězství ve volbách. Současně potvrdil, že by se nesnažil zvrátit výsledek referenda. Podle něj labourističtí příznivci setrvání musejí „přijmout realitu referenda“.

Mayová složitě hledala odpovědi

Mayová čelila několika tvrdým dotazům moderátora Jeremyho Paxmana. Opakovaně se ji tázal, jak mohla tak změnit názor ohledně odchodu z unie, když před referendem o brexitu agitovala pro setrvání. Podle ní referendum ukončilo rozpravu ohledně toho, zda setrvat, či odejít.

Britská premiérka Theresa Mayová při diskusi v televizi Sky News

FOTO: Stefan Rousseau, ČTK/AP

Zdůraznila, že vyvolala předčasné volby, aby získala silnější mandát, neboť se soupeři snaží „zkomplikovat proces“ odchodu z EU.

Vyzdvihla i nutnost omezit migraci na 100 tisíc lidí ročně, což by ale podle studie nadstranického Trustu pro otázky migrace mohlo zdvojnásobit počet britských nezaměstnaných na 3,1 miliónu. Přistěhovalci většinou vykonávají práce, o něž Britové nemají zájem.

„Bez migrantů, kteří zaplňují díry, by mé odvětví strádalo,“ řekl výkonný ředitel firmy Beds and Bars zaměřené na pohostinství a ubytovávání. Počet přistěhovalců přitom loni klesl o 84 tisíc na 248 tisíc. Moderátor Paxman v debatě ocitoval i názor bývalého konzervativního ministra financí Georga Osborna, který její plán na omezení imigrace označil za „ekonomicky nevzdělaný“. Mayová kontrovala, že imigrace snížila mzdy odborníků, uvedl list The Independent.

Podle analytičky BBC Laury Kuenssbergové byl Corbyn jistější a měl lépe připravené odpovědi. Přitom i on čelil tvrdým dotazům.

Corbyn pod palbou



Jako republikán musel vysvětlovat svůj vztah k trůnu a proč nemají labouristé v programu zrušení monarchie. Odpověděl, že i přesto na tom pracují a že vedl přátelský hovor s královnou.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn odpovídá v televizní debatě na dotazy.

FOTO: Reuters

Především musel jako zapřisáhlý pacifista čelit dotazům ohledně bezpečnosti. Zazněl například dotaz, zda by schvaloval údery bezpilotních letadel na radikály. „Chtěl bych znát okolnosti, ale nemohu odpovědět na hypotetickou otázku bez konkrétních důkazů,” řekl.

Musel také vysvětlit, proč označil palestinské radikální hnutí Hamás za přátele. Uvedl, že šlo o termín, který použil, když hovořil na setkání, kde propagoval řešení palestinské otázky v podobě dvou nezávislých států.

Zazněl i dotaz, proč uctil památku padlých teroristů z Irské republikánské armády. Odpověděl, že v 70. a 80. let hledal dialog a minutou ticha uctil „všechny, kdož zahynuli v Severním Irsku“.

Jeremy Corbyn

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Ani Corbyn se však nebrání omezení migrace, která Brity trápí. Nestanovil by však pevná čísla a zdůraznil, že by labouristé hlavně dbali na tom, aby kvůli tomu neklesaly mzdy britských pracujících. Hájil i vyšší korporátní daně a zdanění soukromého školství, kvůli čemuže čelil hodně nepříjemným otázkám od menších podnikatelů: „Tato země je ošklivě rozdělená mezi nejbohatší a nejchudší.“

Labouristé se dotahují



Předčasné volby se v Británii uskuteční příští čtvrtek 8. června. Zatímco v dubnu měli konzervativci před labouristy v průzkumech náskok skoro dvaceti procentních bodů, v posledních týdnech začala opoziční strana posilovat.

Westminster voting intention:



CON: 43% (-)

LAB: 37% ( 3)

LDEM: 8% (-)

UKIP: 4% (-)



(via @Survation / 26 - 27 May) — Britain Elects (@britainelects) 29. května 2017

Podle nedělního průzkumu agentury ORB, provedeného ještě před debatou, dělí labouristy od konzervativců již jen šest procentních bodů. Konzervativci by získali 43 procenta hlasů, labouristé 37 procent, což představuje nárůst o tři procenta, liberální demokraté osm a strana nezávislosti UKIP jen čtyři, což je nejhorší výsledek od roku 2012. Obě hlavní strany jsou na tom nejlépe od roku 2015.