Podle řidiče kamiónu osobní vůz na rovné silnici přejel do protisměru a nehodě se už nedalo zabránit. „Už se jí nedalo vyhnout,“ řekl televizi Markíza šokovaný řidič. Televize uvedla, že řidička mohla mít zdravotní problémy. „Silnice byla prázdná, volná a napasovala to do mě,“ dodal řidič.

Přivolaní záchranáři už ženě nedokázali pomoci. „Utrpěla rozsáhlá devastační zranění celého těla, kterým na místě podlehla,“ řekl mluvčí záchranářů Boris Chmel.

„Řidič kamiónu z České republiky zraněn nebyl a dechová zkouška na alkohol byla u něho negativní,” řekla trnavská policejní mluvčí Martina Kredatusová.

V nádrži kamiónu bylo asi 800 litrů nafty. Značná část vytekla do půdy a zasahovat museli také hasiči. Silnice byla asi dvě hodiny neprůjezdná.