V souvislosti s pondělním teroristickým útokem v Manchesteru, který si vyžádal 22 obětí, už policie vyslýchá jedenáct lidí. Naposledy, v sobotu brzy ráno, totiž zadržela dva muže ve věku 20 a 22 let poté, co si policisté řízenou explozí uvolnili vstup do domu v Cheetham Hill v Manchesteru. Prohledali také další dvě budovy ve městě.

Premiérka Theresa Mayová nicméně po svém návratu ze summitu G7 do své pracovny v Downing Street ohlásila, že policejní aktivity umožnily snížit stupeň teroristického ohrožení. Z nejvyššího "kritického" stupně, představujícího bezprostřední nebezpečí, je ohrožení "závažné".

Ozbrojené vojenské hlídky se podle premiérky mají z ulic stáhnout po pondělní půlnoci.