Na sociálních sítích Trumpův už strkanec vyvolal stovky převážně kritických komentářů.

Trump na videu zveřejněném na Twitteru zezadu uchopí pravou paži zjevně překvapeného černohorského premiéra Duška Markoviče a aniž by mu věnoval jediný pohled či slovo vysvětlení, prodere se před něj k šéfovi aliance Jensi Stoltenbergovi.

Pak si se suverénním výrazem ve tváři urovná sako a dá se do řeči s aliančním šéfem, jako by k faux pas, které je na akci podobného typu naprosto nevídané, vůbec nedošlo.

Americký prezident Donald Trump na summitu NATO vedle premiéra Černé Hory Duška Markoviče (uprostřed), kterého krátce před tím nevybíravě odstrčil stranou.

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

"Nemohu se rozhodnout, jestli se mám smát, nebo brečet," napsala na Twitteru v jedné ze stovek reakcí Američanka Tatia Singeltonová. Další lidé poznamenávali, že úroveň se koupit nedá, nebo označovali jeho chování za dětinské.

Trump truly taking "America First" to heart - willing to literally push aside world leaders to stand in front. https://t.co/L4UEcZExjK