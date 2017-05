„Ten zvuk. Ta krev a ti, kdo bezradně utíkali s chybějícími kusy těl a kůže, na to budu myslet už pořád. Nikdy nečekáte, že se vám mohou stát takové věci. Ale dokazuje to, že se to skutečně může stát každému,“ řekla listu The Daily Mail Abby Mullenová z Airdire ve Skotsku.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie a pyrotechnici u haly v Manchesteru, kde došlo k výbuchu

Třiadvacetiletý Connor Rohan si vybavuje ohlušující nářek vystrašených lidí. „Propukla tam panika. Lidé utíkali a nikdo nevěděl, co se stalo,“ vzpomíná.

Ti muži mi zachránili život



Okamžik útoku

Jenny Brewsterová řekla Daily Mailu, že jí ostraha v hale nejspíš zachránila život. „Hráli poslední písničku a my šli k hlavní bráně, abychom se vyhnuli davu. Lidé z ostrahy nás ale zastavili a o pár vteřin později začali křičet ´utíkejte!´. Ti muži nám zachránili život,“ míní Brewsterová.

Policie na stráži před koncertní halou Manchester Arena

FOTO: Andrew Yates, Reuters

Další svědek Gary Walker z Leedsu v osudovou chvíli čekal spolu se svou ženu ve foyer koncertní haly na své dvě dcery. Právě v tomto prostoru se sebevražedný atentátník odpálil.

Teenager v tričku se jménem zpěvačky Ariany Grande.

FOTO: Andrew Yates, Reuters

„Čekal jsem na až vyjdou mé děti. Slyšeli jsme poslední písničku a docela dost lidí se hrnulo ven. Pak jsme najednou viděli velký záblesk, ozvala se rána a vyvalil kouř. Cítil jsem bolest v ruce a noze. Moje žena řekla, že si potřebuje lehnout. Položil jsem ji. Utrpěla zranění žaludku a zřejmě má zlomenou nohu. Byl jsem asi tři metry od místa výbuchu. Jsem překvapený, že jsem vyvázl tak hladce,“ vylíčil Walker Daily Mailu.

Policejní technici na místě činu

FOTO: Andrew Yates, Reuters

Zranění jeho manželky ale bylo vážnější. Z koncertní haly ji museli vynést na stole, který sloužil jako provizorní nosítka. Součástí trhaviny byly podle svědků i kovové předměty, aby útok ublížil co nejvíce lidem. Walker si vybavuje, že viděl šrouby a sklo.

Jeho dcera Abigail byla v době výbuchu spolu se svou sestrou stále v koncertní síni. „Musela jsem se ujistit, že mám svou sestru. Popadla jsem ji za ruku a vytáhla ji,“ vzpomíná.

Mrtvých je 22, zraněných 59

K útoku sebevražedného atentátníka v koncertní hale po vystoupení americké zpěvačky Ariany Grandeové došlo v pondělí krátce před půlnocí SELČ. [celá zpráva]

Dvaadvacet lidí přišlo o život a 59 jich utrpělo zranění. Řada lidí, převážně teenagerů zůstává nezvěstných. Policie incident vyšetřuje jako teroristický útok.