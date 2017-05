Zvolením Kurze vedení ÖVP zároveň přijalo podmínky, které si ministr stanovil, aby se ujal vedení strany. Chce mít například právo veta při sestavování kandidátek a rozhodující slovo v dalších personálních i programových otázkách.

Ministr zahraničí chce současnou vládní krizi vyřešit razantně, a to vypsáním předčasných voleb, napsal Kronen Zeitung. Kancléři Christianu Kernovi chce hned v pondělí navrhnout, aby obě vládní strany, tedy ÖVP a sociální demokraté, předložily návrh na vypsání nových parlamentních voleb. Ty by se podle Kurze mohly uskutečnit už na podzim. „Je to nejlepší cesta, jak ukončit trvalý předvolební boj," uvedl Kurz.

S předčasnými volbami na podzim počítá i kancléř Kern. V nedělní televizním rozhovoru pro stanici ORF ale zdůraznil, že si je nepřeje a raději by vládl dál. Řádné volby by se konaly až na podzim příštího roku.