Vražedný útok podle serveru listu Komsomolskaja pravda následoval po rozepři, v níž se útočník marně dožadoval rozhovoru se svou bývalou láskou ze školních let. Když žena odmítala, tak se na ni vrhl s nožem bodal ji, kam to šlo. Žena byla na místě mrtvá. Když sousedka slyšela křik, přivolala policii a odvedla sedmiletou dceru do svého bytu.

Pachatel byl podle soudu silně opilý.

Když si muž uvědomil, čeho se dopustil, vyběhl z domu, koupil si pití a celou noc seděl na břehu Kljazmy. Ráno se vrátil do města, kde byl okamžitě zadržen. K činu se podle ruského serveru přiznal. Podle Komsomolské pravdy byl vrah shledán příčetným, stav jeho psychiky ale silně poznamenal alkoholismus.

Ženu miloval od školních let a nic se na tom nezměnilo, ani když se vdala a narodila se jí dcera. Po rozvodu se domníval, že přišla jeho chvíle, ale žena jej odmítla kvůli své dceři.

Kromě trestu v délce jedenácti let musí odsouzený také zaplatit dceři zavražděné 1,9 miliónu rublů (900 000 korun).