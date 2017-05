Podle zprávy zveřejněné na webu státního zastupitelství jde o 30letého Abdulmalka A. a 23letého Mousu H.A. Starší z nich byl podle agentury DPA zadržen v Magdeburku a druhý v Berlíně.

Zatykače na podezřelé vydali vyšetřovatelé už minulý týden. Oba se v roce 2012 připojili k radikálnímu hnutí An-Nusra (dnes Fronta dobytí Sýrie), přičemž starší z nich byl velitelem jednoho oddílu.

Vojákovi prořízl hrdlo



Abdulmalk A. podle vyšetřovatelů o rok později přešel do řad Islámského státu (IS). Téhož roku podle všeho spáchal válečný zločin, když u města Tabka přinutil zajatého vojáka syrské armády vykopat hrob a pak mu prořízl hrdlo. Abdulmalk A. byl také v té době pověřen správou přehrady, které se i s Tabkou zmocnil IS.

Není jasné, kdy a jak se oba zadržení dostali do Německa.